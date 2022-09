Tomasz Kaczmarek musiał opuścić okręt, który szedł w kierunku dna. Kto teraz zejdzie z karuzeli i zakotwiczy w Lechii Gdańsk?

Kaczmarek przyszedł do Lechii 1 września ubiegłego roku i zastąpił zwolnionego Piotra Stokowca. Wejście w buty poprzednika nie było łatwe, bo Stokowiec podczas swojej pracy w Gdańsku zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski, wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski i doprowadził drużynę do jeszcze jednego finału – tym razem pechowo przegranego – w finale Pucharu Polski. Tomasz Kaczmarek był postacią nową i świeżą w polskim futbolu, a szybko kupił sobie kibiców entuzjazmem i zamiłowaniem do gry ofensywnej. Owszem, powtarzał że dla niego najważniejszy jest balans, ale biało-zieloni zaczęli grać bardziej widowiskowo i strzelać dużo goli. Odkąd przejął drużynę, to Lechia nie przegrała żadnego z pierwszych dziewięciu meczów w PKO Ekstraklasie, a zwycięstwa w Łęcznej z Górnikiem 4:0, u siebie z Legią Warszawa 3:1, u siebie z Rakowem Częstochowa 3:1 robiły wrażenie, tak jak odwrócenie losów spotkania z Zagłębiem Lubin i wygrana 2:1, choć do 84 minuty to goście prowadzili 1:0.