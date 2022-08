Tomasz Kaczmarek nie jest już trenerem Lechii Gdańsk. Został zwolniony po porażce z Lechem Poznań i rocznej pracy

Jeszcze przed meczem z Lechem Poznań zarząd Lechii zachowywał spokój i chciał dać możliwość trenerowi Tomaszowi Kaczmarkowi na zażegnanie kryzysu. Po porażce z Lechem Poznań czara goryczy się przelała. Szkoleniowiec biało-zielonych został zwolniony. Kaczmarek do końca starał się bronić poszczególnych decyzji i przekonywać do swoich racji, czy to w kwestiach prowadzenia drużyny czy pozbawienia opaski kapitana Flavio Paixao. Rozmawialiśmy z nim na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk jeszcze przed 1 w nocy i nie dał po sobie poznać, że nie poprowadzi zespołu w spotkaniu z Wartą Poznań. Kilkanaście minut po rozmowie pojawił się komunikat o zwolnieniu Kaczmarka.

Szkoleniowiec pracował w Gdańsku przez rok. 1 września 2021 roku zastąpił na stanowisku trenera Piotra Stokowca, a zakończył pracę w nocy z 31 sierpnia na 1 września 2022 roku. Poprzedni sezon zakończył z drużyną na czwartym miejscu i dzięki temu Lechia zagrała w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Ten sezon jednak zaczął się fatalnie. Biało-zieloni zdobyli tylko trzy punkty w sześciu meczach i zajmują ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Wraz z Kaczmarkiem z Lechii odchodzi jeden z jego asystentów, czyli Emanuel Ribeiro. Obowiązki pierwszego trenera przejmie Maciej Kalkowski i to on przygotuje drużynę i poprowadzi w sobotnim meczu przeciwko Warcie Poznań. Co dalej? Na te decyzje trzeba jeszcze poczekać.