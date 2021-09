Tomasz Kaczmarek obudził ofensywę Lechii Gdańsk. Maciej Gajos czaruje, biało-zieloni są skuteczni, a drużyna i piłkarze się rozwijają

Lechia największe sukcesy za trenera Piotra Stokowca odniosła grając futbol wyrachowany. Kluczowa była organizacja gry i konsekwencja. Drużyna nie musiała grać z polotem w ofensywie, choć w zespole nie brakowało piłkarzy kreatywnych. Często po strzelonym golu następowała koncentracja na obronie dostępu do własnej bramki. To przyniosło efekty, bo biało-zieloni zdobyli Puchar Polski, Superpuchar Polski, zajęli trzecie miejsce w PKO Ekstraklasie i toczyli boje z Broendby IF w eliminacjach Ligi Europy. Z czasem jednak taki styl gry stawał się coraz bardziej męczący, a kibiców było coraz mniej na trybunach gdańskiego stadionu.

Od kilku tygodni fani biało-zielonych oglądają odmienioną Lechię. Nowy trener Tomasz Kaczmarek tchnął w zespół nowego ducha i to widać na boisku. Biało-zieloni chcą grać ofensywnie, strzelać gole i pokazują, że to potrafią. W drużynie nie brakuje zawodników z jakością czysto piłkarską, ale trzeba było pozwolić im grać tak, jak potrafią, aby wydobyć to, co najlepszego mogą dać drużynie. Okazuje się, że Lechia nie musi się tylko bronić, ale potrafi utrzymywać się przy piłce, zdominować rywala, grać kreatywnie, stwarzać więcej sytuacji bramkowych i strzelać gole. Taka zmiana wcale nie musi odbić się na grze defensywnej, bo nagle okazuje się, że drużyna równocześnie zaczęła tracić mniej bramek. Coraz częściej kibice wyrażają zadowolenie z nowego stylu gry drużyny, a to daje nadzieję, że będzie przychodzić ich coraz więcej na trybuny stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Najbliższa okazja już w niedzielę, bo do Gdańska przyjedzie aktualny mistrz Polski, czy Legia Warszawa. Jeśli biało-zieloni zaprezentują się tak, jak w ostatnich meczach, to można spodziewać się bardzo dobrego meczu.