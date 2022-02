Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk: Cierpieliśmy, ale w drugiej połowie dobrze zareagowaliśmy. Ta wygrana jest dla nas bardzo ważna

Lechia nie była w tym meczu stroną dominującą. To Lech prezentował się lepiej, ale grał nieskutecznie. W końcówce spotkania biało-zieloni zdobyli jednak gola na wagę trzech punktów.

- Wygrana cieszy i jest dla nas ważna. Nie zagraliśmy w tym meczu na naszym najwyższym poziomie. Mieliśmy za dużo szacunku do przeciwnika, który w pierwszej połowie bardzo dobrze operował piłką. Graliśmy za wolno, daliśmy się zdominować, ale właściwie zareagowaliśmy w drugiej połowie i to dało nam zwycięstwo. Po przerwie byliśmy lepszą drużyną, bardziej odważną. Chcemy wejść na wyższy poziom i wygrywać z najlepszymi. To dla nas bardzo ważny dzień i gratuluję zawodnikom wykonanej pracy na boisku i sukcesu - powiedział po meczu Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.