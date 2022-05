Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk: Oddałbym pół pensji za 20 tysięcy widzów na każdym meczu Lechii

To dla Pana udany sezon. Pracował Pan w Pogoni Szczecin, która zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski, a z Lechią wywalczył pan awans do kwalifikacji Ligi Konferencji. Za sukces Pogoni medal też powinie trafić do Pana?

Jak odchodziłem z Pogoni, to powiedziałem chłopakom pół żartem, że moim celem w tym sezonie jest zdobycie dwóch medali. To się nie udało. Mimo wszystko mogę być zadowolony z mojej pracy w tym sezonie. Miałem wpływ na decyzje i na to co działo się przed sezonem i na początku w Pogoni. Na początku zapadają kluczowe decyzje i widać, jak teraz przygotowujemy się w Gdańsku do nowego sezonu pod kątem transferów czy pomysłów. Jakąś małą cegiełkę do sukcesu Pogoni dołożyłem. Ostatnich dziewięć miesięcy jestem w Lechii i cieszę się bardzo, że dostałem tę szansę, aby pracować w Gdańsku.