Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk, po meczu z Rapidem: Potrzebujemy pełnego stadionu, żeby osiągnąć coś, czego w Gdańsku nie było

- Byłem przekonany, że jesteśmy w stanie wygrać w Wiedniu, znaleźć jeden moment, a wiedziałem, że będą okazje. 0:0 jest wynikiem OK i wracamy do Gdańska ze świadomością, że jest szansa na awans, ale potrzebujemy lepszego meczu w Gdańsku i pełnego stadionu. Być może największej frekwencji, żeby osiągnąć coś, czego w Gdańsku nigdy nie było - podkreśla trener Kaczmarek.

A jak szkoleniowiec Lechii podsumował grę zespołu w Wiedniu?

- Pierwsza połowa, może poza pierwszymi kilkoma minutami, była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Wszystko było pod kontrolą. Zagraliśmy niżej, bo wiedzieliśmy, że Rapid gra długie piłki za linię obrony i jest w tym dynamiczny i intensywny. Chcieliśmy to zabrać rywalom i się nam udało. My z kolei mieliśmy okazję Flavio Paixao, sytuację spaloną Christiana Clemensa, która mogła być niebezpieczna i kilka ataków, z których można było zrobić coś więcej. Pod koniec drugiej połowy daliśmy się zepchnąć pod własną bramkę. Zespołowo wybroniliśmy ten remis. Był też moment szczęścia, kiedy Guido Burgstaller nie trafił z dobitki. Było widać w drugiej połowie, że w ciągu siedmiu dni był to nasz trzeci mecz wyjazdowy w wysokiej temperaturze. Wynik jest nagrodą za ciężką pracę, a w naszej grze było bardzo dużo serca i solidarności. Dzięki temu osiągnęliśmy wynik, który w rewanżu daje nam prawdziwą szansę - powiedział Kaczmarek.