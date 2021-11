Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk po spotkaniu ze Stalą: Takie mecze musimy wygrywać. Trudno mi uwierzyć, że tak się w Mielcu nie stało

Przebieg meczu w Mielcu był niecodzienny, ale kibice mogli być zadowoleni, bo zobaczyli bardzo dobre spotkanie, pełne emocji i aż sześć goli.

CZYTAJ TAKŻE: PKO Ekstraklasa NA ŻYWO. Wyniki, tabela

- Trudno mi uwierzyć, że nie wygraliśmy meczu ze Stalą. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Może w pierwszych dziesięciu minutach mieliśmy trochę problemów z długimi zagraniami w kierunku Fabiana Piaseckiego. Byliśmy za daleko od siebie, ale później mieliśmy już to również pod kontrolą. Dobrze graliśmy piłką, właściwie reagowaliśmy, a nasza dominacja była bardzo duża. Wiem, że były błędy indywidualne, ale nie mogą nam się zdarzać. Musimy szybko rozwijać się jako zespół. Wracamy z Mielca tylko z jednym punktem i jest to dla nas trudne do zaakceptowania przyznał po meczu Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.

Szkoleniowiec biało-zielonych mógł cieszyć się z gry Marco Terrazzino. W drugim meczu z rzędu strzelił dwa gole i znowu był czołową postacią na boisku. Po tym zawodniku widać bardzo dużą jakość piłkarską.