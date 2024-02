Tomasz Neugebauer, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie czuję się liderem. Jest nim każdy z zawodników

Walczycie o awans do PKO Ekstraklasy, ale konkurencja jest duża. Wiosna zapowiada się w lidze trudniej niż runda jesienna?

Na pewno wiosna będzie trudniejsza. Jednak biorąc pod uwagę to, jak ciężko pracujemy, to na boisku powinno być nam łatwiej. Naprawdę nie miałem jeszcze takiego okresu przygotowawczego i pracowaliśmy bardzo ciężko. To dobrze, bo będziemy lepiej przygotowani i będziemy mogli się pokazać z dobrej strony. Graliśmy ciekawe sparingi i wiadomo, że zawsze chcemy wygrywać, ale w tym okresie schodzą na dalszy plan, bo jednak najważniejsze są treningi. Warunki na pewno były lepsze do pracy w Turcji, ale w Gdańsku jak padał śnieg, to nie narzekaliśmy, tylko wychodziliśmy na boisko i robiliśmy swoje, żeby jak najlepiej i najbardziej efektywnie wykorzystać ciężką pracę.