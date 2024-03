Tomasz Neugebauer, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie obchodzi mnie kto strzelił gola. Liczy się zwycięstwo

Strzeliłeś jednego czy dwa gole? Udało się to ustalić?

Nie wiem. Nie mam pojęcia kto strzelił, a Dominik Piła mówi, że nie dotknął piłki. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi, ważne że padła bramka dla Lechii. Było to dośrodkowanie z mojej strony, a piłka wpadła do bramki po rykoszecie. Najważniejsze, że jest gol, że wygraliśmy mecz bez względu na to, kto strzelił. To czy ja mam jednego gola więcej, czy asystę więcej, to nie ma aż takiego znaczenia.