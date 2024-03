Tomasz Rakowski, kandydat PiS na prezydenta Gdańska, rozpoczął przedstawianie programu dla miasta. Pierwsze i najważniejsze – bezpieczeństwo

Tomasz Rakowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta, rozpoczął cykl spotkań dotyczących jego i partii programu dla Gdańska. Rakowskiemu towarzyszyli kandydaci PiS do rady miasta: Alicja Krasula, Maja Drzewiecka, Mateusz Kotecki, Kazimierz Koralewski i Daniel Nawrocki. Podczas pierwszej konferencji prasowej, przy pomniku Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym, kandydat na prezydenta Gdańska przedstawił dwa w jego ocenie najważniejsze punkty dotyczące bezpieczeństwa w mieście.

- Jeśli dojdzie do procesu przymusowej relokacji migrantów, to w Gdańsku przyjmiemy ich dokładnie zero – zadeklarował Tomasz Rakowski. - Nie muszę państwu tłumaczyć, dlaczego relokowanie setek tysięcy obcych kulturowo osób, które nie chcą się asymilować i są wyłącznie nastawione na „socjal”, jest niebezpieczne i groźne dla mieszkańców miasta. Doskonale znane są obrazki i statystyki z miast Zachodu, dlatego ta kwestia jest stawiana przeze mnie jako pierwsza – zaznaczył.