TOP 10 najbezpieczniejszych dzielnic Gdańska. Te dzielnice gdańszczanie oceniają jako bezpieczne i spokojne! Ranking serwisu Otodom

W której dzielnicy Gdańska jest najbezpieczniej? Sprawdź! Po raz drugi serwis Otodom postanowił sprawdzić, co mieszkańcy największych polskich miast sądzą o regionie, w którym mieszkają. Rozważaniom poddano kwestię bezpieczeństwa, także w Gdańsku. Mieszkańcy Gdańska zadowoleni z poziomu bepieczeństwa Z uzyskanych informacji wynika, że mieszkańcy Gdańska są zadowoleni z poziomu bezpieczeństwa w swoim mieście. Jeśli chodzi o to, jak Gdańsk wypada na tle innych miast pod względem bezpieczeństwa to również jest się czym poszczycić! Bowiem zajmuje on ex aequo drugie miejsce z Białymstokiem. Na kolejnych slajdach prezentujemy listę gdańskich dzielnic, które zostały poddane ocenie pod względem bezpieczeństwa. Przypominamy, że były oceniane one w skali od 1 do 5 punktów >>>

Pixabay / Canva