TOP 10 najlepszych piłkarzy Lechii Gdańsk w sezonie 2018/19

Oficjalnie: Przyszłość Haraslina w Lechii wyjaśniona!

To już oficjalna informacja. Lukas Haraslin nadal będzie zawodnikiem gdańskiej Lechii. Działacze biało-zielonych skorzystali z prawa do automatycznego przedłużenia kontraktu z piłkarzem na mocy wcześniej zawartej umowy (obecnie obowiązywać będzie on do końca czerwca 2021 roku).