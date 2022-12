TOP 10 tanich i najbardziej oszczędnych samochodów oferowanych na wtórnym rynku w Polsce. Te auta spalają 3 litry na 100 km

Samochody na rynku wtórnym

W listopadzie 2022 roku w Polsce odnotowano ponad 194 tys. samochodów z drugiej ręki. W stosunku do października br. oznacza to spadek o prawie 11 tys. ofert. Eksperci AAA Auto zauważyli, że w ciągu tych miesięcy mediana ceny nieznacznie wzrosła o 500 złotych - do 29 900 zł. Patrząc przyszłościowo, duży wpływ na wybór pojazdu będzie miał również jego poziom emisji spalin. Oszczędne samochody wyrządzają mniej szkód środowisku naturalnemu, wpisując się tym samym w myśl funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Głównym celem SCT jest poprawa jakości powietrza - pierwsza tego typu strefa w Polsce zostanie uruchomiona w Krakowie.