TOP 100 POMORZA. Jaki był 2018 rok dla pomorskich firm? [raport]

Jaki był rok 2018 dla pomorskich firm? Trudno jednoznacznie ocenić. Niektóre wskaźniki wyglądają bardzo dobrze, inne wręcz przeciwnie, mogą niepokoić. Zobaczcie nasz raport!

Łącznie wszystkie 100 sklasyfikowanych firm wypracowało przychody ze sprzedaży wysokości prawie 101 miliardów złotych. Wynik godny zapamiętania, ponieważ po raz pierwszy w historii rankingów przygotowywanych przez „Dziennik Bałtycki”, 100 firm przekroczyło próg 100 mld zł przychodów. TOP 100 firm na Pomorzu - przychody ze sprzedaży w 2018

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o ponad 10 mld zł. Wynik zdecydowanie przewyższający tempo wzrostu PKB, można zatem przyjąć, nieco upraszczając, że topowe firmy rosły szybciej niż gospodarka. - Rok 2018 był dobry dla polskiej gospodarki i także dla przedsiębiorstw działających na Pomorzu, co możemy zaobserwować we wzrostach przychodów odnotowanych przez największe przedsiębiorstwa. Z pierwszej dziesiątki rankingu TOP100 sześć firm odnotowało wzrosty przychodów w porównaniu do roku 2017, przy czym na wyróżnienie zasługuje dynamika wzrostu obrotów Grupy Lotos oraz Grupy Ergo Hestia (wzrosty ponad 20 proc. w porównaniu do roku 2017) - ocenia Borys Malinowski, wicedyrektor PwC, biegły rewident.

Skład pierwszej dziesiątki rankingu TOP 100 bez zaskoczenia! - Kolejność pierwszych czterech grup kapitałowych nie uległa zmianie i można spodziewać się, że w kolejnych latach ta czołówka pozostanie niezmienna, gdyż czołówka rankingu to zdecydowanie największe firmy naszego województwa. Warto odnotować systematyczny wzrost w rankingu grupy Polpharma, która jeszcze 2 lata temu zajmowała 11 miejsce, a w tegorocznym rankingu wspięła się na miejsce 7 - dodaje Borys Malinowski. - Aby zająć miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu konieczne było wygenerowanie przychodów na poziomie 2.4 miliarda złotych - pozostaje tylko życzyć wszystkim przedsiębiorstwom z województwa pomorskiego takiego osiągnięcia. Zyskowność bez przełożenia na inwestycje Rentowność największych pomorskich firm także nie pozostawia wiele do życzenia. Zbliżyła się w ubiegłym roku do 8 proc., co jest znacznie wyższym wynikiem niż w kraju. Łączny zysk firm, które mogliśmy porównać w latach 2017-2018, wzrósł o prawie 18 proc.

Można powiedzieć, że to koniec znakomitych wiadomości. Widać, że firmy zarobiły na dobrej koniunkturze w kraju i za granicą, choć wartość eksportu nie wzrosła. Rozczarowały za to inwestycje. Nakłady na nie wzrosły o zaledwie 6 proc., a stosunek do wydatków także przekroczył zaledwie 6 proc., gdzie poziom uznawany za korzystny dla gospodarki to 20 proc. Najwięksi eksporterzy z województwa pomorskiego

Dane z największych firm wyglądają jednak optymistycznie w porównaniu z danymi z całego województwa. Jak wynika z informacji urzędu statystycznego za 2018 r. wartość inwestycji w pomorskich firmach sięgnęła 6 mld zł i stanowiła zaledwie 4 proc. inwestycji firm w skali kraju. Za dramatyczną można za to uznać informację, że wielkość inwestycji spadła w regionie o 9 proc. rok do roku. To powoduje, że ubiegłego roku nie można uznać za bardzo udany dla gospodarki regionu i pomorskich firm.

Kto zatrudnia w woj. pomorskim? Kto jest największym pracodawcą? Niezaprzeczalnie LPP, które rozwija sieć sklepów w Europie ale także sprzedaż poprzez kanały internetowe. W ubiegłym roku zatrudnienie w Grupie nieco spadło, ale firma odzieżowa z 25 tys. pracowników zatrudnionych w centrali, centrach magazynowych i sklepach jest bezapelacyjnym liderem w TOP 100. Zauważalnie wzrosło zatrudnienie w Hestii i firmie Flex. Pierwsza z roku na rok pnie się w krajowych rankingach ubezpieczycieli i rozwija między innymi pion analityczny. Flex z kolei zdobywa nowe kontrakty od zagranicznych firm, dzięki czemu inwestuje m.in. w kolejne hale produkcyjne.

