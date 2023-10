TOP 3 - Pomorskie fotoradary, które zarejestrowały najwięcej naruszeń. W wielu miejscach stanęły już nowoczesne urządzenia

Fotoradary na Pomorzu

Fotoradary to skuteczna broń w walce z piratami drogowymi. Budzą jednak wiele skrajnych emocji. Zdania kierowców na temat fotoradarów są podzielone. Jedni uważają, że jest to doskonały bat na kierowców, którzy przekraczają prędkość, inni podkreślają, że fotoradary rozpraszają kierowców. Sprawdziliśmy, które pomorskie fotoradary w 2023 roku zarejestrowały najwięcej naruszeń.

Tymczasem, jeśli chodzi o TOP 3 lokalizacje z największą liczbą naruszeń zarejestrowanych przez urządzenia do punktowego pomiaru prędkość w 2022 roku:

Nowe fotoradary na Pomorzu

- Najwyższe przekroczenie w tym miejscu zostało zarejestrowane 9 maja 2023 r. Kierujący pojazdem marki Audi przekroczył dopuszczalną prędkość o 33 km/h. Jechał z prędkością 83 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h - informuje Monika Niżniak, rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Fotoradary to niejedyna broń w walce z piratami drogowymi. Kolejną jest odcinkowy pomiar prędkości , który polega na mierzeniu średniej prędkości pojazdów na danym odcinku trasy.

- W nowej lokalizacji urządzenie zostanie zamontowane w miejscowości Bojano (pow. wejherowski) - mówi Monika Niżniak. - Natomiast w miejscowościach Cisy, Domaradz, Gościcino, Rudno nastąpi nieznaczne przesunięcie urządzeń (od kilku do kilkudziesięciu metrów) względem dotychczasowych lokalizacji.

- W ramach trwającej rozbudowy systemu fotoradarowego planowane jest objęcie kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości trzech nowych lokalizacji - mówi rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. - Chodzi o miejscowości: Swarożyn w pow. tczewskim (A1 Pelplin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km), Borcz-Babi Dół (pow. kartuski) i Borowo w pow. kartuskim (Gdańska 2 - Turystyczna 1).

Wyższy poziom wykrywalności

W marcu 2023 r. Sprint oddał do użytku Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego najnowocześniejszy w Polsce fotoradar, który stanął w Egiertowie przy DK20. Jest to jeden ze 147 fotoradarów w Polsce, które będą modernizowane. Chodzi przede wszystkim o wymianę dotychczasowych fotoradarów, które w skrajnych przypadkach mają więcej niż 10 lat.

Nowe urządzenia zapewniają wyższy poziom wykrywalności wykroczeń. Lepiej pracują też w trudnych warunkach oświetleniowych, po zmroku i w czasie złej pogody, ograniczającej widoczność. Termin zakończenia wszystkich prac przewidywany jest na styczeń 2024 roku. Oznacza to, że jeszcze w tym roku w każdym województwie będzie pracowało przynajmniej kilka nowoczesnych fotoradarów modernizowanych przez Sprint.

Nowoczesny fotoradar daje wiele nowych możliwości - m.in. wykonywania pomiarów prędkości na kilku pasach ruchu jednocześnie, potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na kilku pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne. Co więcej, może wychwycić: jazdę „na zderzaku”, z prędkością utrudniającą ruch, pod prąd, po chodniku, przekraczanie linii, wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

- Wprowadzenie do kontroli nowych urządzeń wpłynie na zwiększenie skuteczności i jakości pracy systemu - podkreślają pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. - Nowe urządzenia to gwarancja ciągłości wykonywania pomiarów prędkości, a do tego wyższa jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Urządzenia z powodzeniem mogą pracować w trudnych warunkach pogodowych. Automatycznie zidentyfikują rodzaj pojazdu, czyli odróżnią np. samochód osobowy od ciężarowego. Nowe urządzenia mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości na kilku pasach ruchu jednocześnie, bez konieczności zmiany ustawień.