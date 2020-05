TOP 5 najniebezpieczniejszych dzielnic w Gdańsku. Te dzielnice zostały uznane za najmniej bezpieczne i spokojne! Ranking serwisu Otodom

Po raz drugi serwis Otodom postanowił sprawdzić, czy mieszkańcy największych polskich miast czują się bezpiecznie w regionie, który zamieszkują. My wzieliśmy pod lupę sytuację w Gdańsku.

Gdańszczanie zadowoleni z poziomu bepieczeństwa

Z dostępnych informacji wynika, że mieszkańcy Gdańska w zdecydowanej większości są zadowoleni z poziomu bezpieczeństwa w swoim mieście. Miano najbezpieczniejszej dzielnicy zyskało Przymorze Małe. Co ciekawe, Gdańsk na tle innych miast również prezentuje się bardzo dobrze! Zajmuje on drugie miejsce ex aequo z Białymstokiem.