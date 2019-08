TOP of The TOP Sopot Festival 2019. Marcin Perzyna: O Bursztynowego Słowika trzeba powalczyć [ROZMOWA]

W koncercie, zatytułowanym „#iDance”, scena będzie należała do wokalistek: Kayah, Edyty Górniak, Reni Jusis czy Sylwii Grzeszczak... Na zdjęciu: gwiazdy z poprzednich edycji TOP of The TOP Sopot Festival

Rozmowa z Marcinem Perzyną, producentem TOP of The TOP Sopot Festival 2019, który rozpocznie się 13 bm. w Operze Leśnej.

Festiwal rozwija się dynamicznie. To już nie trzy, a cztery muzyczne wieczory, w których aż gęsto od polskich i zagranicznych gwiazd, do tego konkurs o Bursztynowego Słowika....

- Cel, jaki sobie stawiamy przy organizacji tego festiwalu, jest jasny - z roku na rok powiększamy listę artystów zagranicznych i poszerzamy nasz festiwalowy target. Dwa wieczory koncertowe przyciągną zapewne młodszą widownię, a dwa pozostałe starszą. Poza tym to już nie będzie tylko widowisko telewizyjne, ale także, po raz pierwszy - internetowe.

Pierwszego dnia jedną z gwiazd będzie Bonnie Tyler, zgodnie z hasłem tego koncertu „Forever Young”.

- Bonnie Tyler świetnie pasuje do koncepcji tego koncertu. Zwłaszcza, że świętuje w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. I dla niej będzie to także z tego powodu szczególny występ w Sopocie.

W tym samym dniu sentymentalnie nastroją nas też m.in. Agnieszka Chylińska, Anita Lipnicka, Perfect, Lombard i inni...

- Usłyszymy największe przeboje ostatnich dekad. Niektórzy artyści zaskoczą publiczność. To będą inne wykonania, niż się spodziewamy. Anita Lipnicka, na przykład, pokaże nam nową, artystyczną twarz. Agnieszka Chylińska, która ma zawsze świetny kontakt z publicznością, wykona swoje starsze i te nowsze nagrania. I jej występ będzie na pewno taką muzyczną petardą. [polecamy]19041165;[/polecamy] W kolejnym koncercie, zatytułowanym „#iDance”, scena będzie należała do wokalistek: Kayah, Edyty Górniak, Reni Jusis czy Sylwii Grzeszczak...

- Rzeczywiście, kobiety zdominują scenę tego wieczoru. Sylwia Grzeszczak na przykład zaprezentuje specjalne muzyczne show, a Edyta Górniak wykona oprócz przebojów swój nowy singiel. W tym muzycznym zestawie będzie tylko jeden, męski rodzynek. Ale już w konkursie o nagrodę Bursztynowego Słowika, który zaplanowany jest w drugiej części wieczoru, pojawią się artyści obu płci.

TVN nie rezygnuje z konkursu o nagrodę Bursztynowego Słowika.

- Nie rezygnujemy, bo uważamy, że ten konkurs ma piękną tradycję. Dlatego o niego dbamy, zwłaszcza, że jest ważny także dla Sopotu. Poza tym jest wielu, zagranicznych wykonawców, których warto pokazać polskiej publiczności.

Chociaż o Bursztynowego Słowika powalczy tylko pięciu zagranicznych wykonawców.

- Proszę nam dać czas. Nasz festiwal dopiero krzepnie. To jego trzecia edycja i wiem, że nie powiedzieliśmy jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa. Trzeci dzień festiwalu to przeboje z winyla i wolnej Polski, czyli: Maryla Rodowicz, Wilki, Urszula...

- Ale też wystąpią młodsi wykonawcy z bardzo ciekawymi interpretacjami. Michał Szpak wykona przebój Maanamu, a Pectus jedną piosenkę z tekstem Wojciecha Młynarskiego, a drugą zespołu Republika. To będą naprawdę nieoczywiste wykonania i intrygujące. Tego dnia wystąpią też artyści zagraniczni. Z Jamajki przyjedzie do nas Diana King, a ze Szkocji światowa dama muzyki Maggie Reilly, występująca z Mikiem Oldfie-ldem, która wykona swoje dwa wielkie, światowe przeboje, m.in. „Moonlight Shadow”.

Ostatni dzień festiwalu będzie należał do bardzo młodych artystów, których kocha... internet.

- W ostatnich latach przeżywamy rewolucję w muzyce i w mediach. Postanowiliśmy więc otworzyć się na tę część świata muzycznego, którą zdominował internet. Wykonawcami są często bardzo młodzi ludzie. Większość z nich istnieje muzycznie tylko w przestrzeni internetowej, ale za to maja tam milionowe zasięgi. Chcemy, żeby to był koncert rodzinny. Rozpoczniemy go o godzinie 18, a skończymy przed 22, tak żeby młodsza widownia mogła pojawić się z rodzicami. To ukłon w stronę tego widza, ale też spojrzenie w przyszłość festiwalu. Roxie Węgiel, Adamo Rudnik, Halina Mlynkova gwiazdami „Top Of The Top Sopot Festival”