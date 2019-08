Top of the Top Sopot Festival 2019. Muzyczne gwiazdy internetu wystąpią 16 sierpnia na scenie Opery Leśnej w Sopocie [zdjęcia]

Takiego koncertu jeszcze nie było. Tym razem scenę Opery Leśnej opanują bardzo młode, muzyczne gwiazdy internetu na czele z 14-letnią Roksaną Węgiel. Ten koncert odbędzie się na finał największego, letniego wydarzenia muzycznego TOP of The TOP Sopot Festival. Zaplanowano go na 16 sierpnia i rozpocznie się o nietypowej, jak na sopocki festiwal godzinie, czyli o 18.

Koncert, który nazwano "Young Choice Awards" jest festiwalowym eksperymentem. Wypełnią go bowiem artyści, którzy karierę rozpoczęli całkiem niedawno, ale już dziś mają setki tysięcy obserwatorów na Instagramie czy Facebooku, a ich utwory są na szczytach list muzycznych You Tube oraz Spotify. Oczywiście najbardziej rozpoznawalną z tej grupy jest czternastoletnia Roksana Węgiel, dla której - jak mówią - nie ma rzeczy niemożliwych. Rok temu wygrała na festiwalu Eurowizja Junior i było to pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski. A piosenka "Anyone I Want To Be" i teledysk do niej, biją rekordy popularności w serwisie You Tube. Obejrzało go łącznie 39 milionów osób.

Jej debiutancki singiel "Żyj" w serwisie You Tube wyświetlono prawie 13 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. "Obiecuję" to jej drugi singiel, a teledysk do tego utworu wyświetlano ponad 6 milionów razy. Młodziutką artystkę obserwuje na Instagramie ponad 650 tysięcy osób.

Teledyski z piosenkami Moniki Lewczuk - kolejnej gwiazdki tego koncertu, mają na swoim koncie ponad 80 milionów odsłon na You Tube, a jej piosenki "Ty i ja", "Biegnę" czy "Tam, tam" zajmowały bardzo wysokie miejsca na listach przebojów różnych rozgłośni radiowych. Marcin Sójka wyśpiewał sobie rozgłos i popularność przebojem "Zaskakuj mnie". Ten jego debiutancki singiel ma na You Tube 11 milionów wyświetleń. Ale można go też usłyszeć w różnych stacjach radiowych. Agnieszka Adamczewska to także jeden z najgłośniejszych debiutów 2018 roku. Najpierw serca słuchaczy skradł jej singiel "Na wszystko przyjdzie czas", a potem przyszedł czas na kolejny pt. "W moje oczy patrz". Natalia Zastępa - siedemnastolatka, ma czarującym głęboki i dojrzały wokal. Aż trudno uwierzyć, że należy on do tak młodej osoby. Jej debiutancki singiel "Za późno" obejrzano w serwisie You Tube niemal 5 milionów razy.

AniKa Dąbrowska to zwyciężczyni II edycji The Voice Kids. Zaledwie dobę od wygranej osiągnęła oszałamiająca rozpoznawalność medialną, a jej debiutancki teledysk do singla "Małe skrzydła" obejrzało 9 i pół miliona fanów. Słowa do tej piosenki napisała Cleo, jak się okazuje mentorka młodej wokalistki. Single Michała Szczygła, kolejnego wykonawcy, też mają milionowe odsłony, podobnie jak pięciu innych młodych wokalistek, które się pojawią na sopockiej scenie: Zuzy Jabłońskiej, Viki Gabor, Carli Fernandes, Amelii Andryszczyk i Magdy Beredy. Adamo Rudnik to "weteran" w tej grupie. Zaczynał od kariery w zespole "Najlepszy przekaz w mieście". Grupa stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodzieżowych marek muzycznych na rynku. Nagrany przez Adamo i jego kolegów singiel "Zawsze do celu" sprzedał się bardzo dobrze, a klip do tego utworu był jednym z najczęściej emitowanych teledysków w stacjach muzycznych 2014 i 2015 roku. Adamo Rudnik już raz występował na festiwalu w Operze Leśnej. Otrzymał nawet nagrodę specjalną w koncercie "Radiowy Przebój Roku - Super Hit FM".

W tym koncercie pojawią się też dwa zespoły. Pierwszy 4 Dreamers, to nie tylko marzyciele, ale przede wszystkim utalentowani młodzi mężczyźni, którzy szturmem podbijają serca fanek i fanów. Ich wielkim sukcesem była nominacja do Fryderyka debiutanckiej płyty. Drugi zespół to My3. Ich piosenki są radosne, optymistyczne, a skoczne rytmy zachęcają do wspólnej zabawy. Debiutancka płyta pt. "My3" zdobyła status złotej. Ten koncert festiwalowy ma być, jak mówią jego organizatorzy, koncertem rodzinnym - dla nastolatków i ich rodziców. Wydarzenie będzie relacjonowane 24 sierpnia w serwisie player.pl.

