TOP OF THE TOP Sopot Festiwal czyli... muzyczna podróż do przeszłości

Są artyści, którzy jak ich piosenki, nie starzeją się. Bonnie Tyler jest więc na scenie jak wino, a Grzegorz Markowski to ciągle sceniczna petarda...Pierwszy dzień koncertów Top Of The Top Sopot Festival 2019 w Operze Leśnej za nami!

TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2019 Pierwszy dzień TOP Of The TOP Sopot Festival już za nami. Gdyby mierzyć siłę aplauzu z jaką we wtorkowy wieczór w Operze Leśnej witano artystów, to pewnie wygrałaby Agnieszka Chylińska - królowa, nie tylko łez, jak o sobie śpiewa, ale też mistrzyni metamorfoz i fantastycznego dialogu z widownią.

- Państwo wstali... Tak niewygodnie? - żartowała Agnieszka widząc, jak publiczność podnosi się, żeby z nią śpiewać. Chylińska wykonała najpierw swój wielki przebój "Kiedy powiem sobie dość", a kolejny "Koła czasu" zadedykowała siedzącej na widowni mamie - Barbarze Chylińskiej. Na finał zaśpiewała oczywiście "Królową łez". Wcześniej wokalistka wzięła udział w konferencji prasowej festiwalu. I tam też żartowała, mówiąc, że jest klasycznym dziadkiem z Muppetów, który tylko... dogaduje. Potem mówiła, że cieszy się, iż Bonnie Tyler obchodzi 50-lecie. Bo ona sama miała plan, żeby umrzeć w wieku 27 lat, ale urodziła troje dzieci. A w tym roku świętuje 25-lecie pracy na scenie.

Wtorkowy koncert to była jedna, wielka sentymentalna, ale też energetyczna podróż do przeszłości.

Felicjan Andrzejczak śpiewał "Jolka, Jolka pamiętasz" i okazało się, że nie tylko Jolka pamiętała. Bo publiczność też nie zapomniała słów. "Nie płacz Ewka" Perfectu wycisnęło łzę z niejednego oka. A już "Przeżyj to sam" Lombardu czy "Słodkiego, miłego życia" Kombi, śpiewali wszyscy w Operze Leśnej. Zobacz wielką galerię koncertów pierwszego dnia festiwalu w Sopocie!

Perfect tego wieczoru wykonał kilka piosenek. Poza Ewką, była też kultowa "Autobiografia", podczas której setki smartfonów z zapalonymi bateriami poszybowały w górę. Było też "Ale w koło jest wesoło" oraz "Chcemy być sobą", wielki przebój z czasów stanu wojennego. Sebastian Riedel z zespołem wykonał dwie, kultowe piosenki swojego, nieżyjącego już ojca - Ryśka Riedla: "Czerwony jak cegła" i "Sen o Victorii". Ale zanim wykonał tę drugą, powiedział: - Kochani, wolność jest piękna. To słowo dla was wszystkich.



Sztywny Pal Azji przypomniał swój hit "Nie gniewaj się na mnie Polski", a Lombard "Przeżyj to sam" i "Szklaną pogodę".

Acid Drinkers zaprezentował heavymetalową wersję "Hit The Road Jack". I było to rzeczywiście w tym koncercie coś zupełnie innego. Aż skóra cierpła chwilami od decybeli, ale publiczność to kupiła. Zwłaszcza, że już po chwili w krainę łagodności wprowadziła nas Anita Lipnicka. Wróciła po dłuższej nieobecności, odmieniona. Najpierw zaśpiewała "Zanim zrozumiesz", a kiedy powiedziała, że tą piosenką 25 la temu zadebiutowała na tej scenie, ktoś z widowni zaintonował jej "Sto lat". Co, jak zwykle w takich przypadkach, ochoczo podchwyciła cała Opera Leśna.

Publiczność fantastycznie przywitała też zespół Kombi, śpiewając wspólnie "Słodkiego, miłego życia" oraz Izabelę Trojanowską.

Ale polscy artyści przeplatali się tego wieczoru z artystami światowymi. Największą gwiazdą wieczoru była Bonnie Tyler, która w tym roku świętuje 50-lecie pracy artystycznej. Nie do wiary? A jednak. Czas zdaje się nie imać jej charakterystycznej chrypki. "It 's a Heartache" to jeden z jej trzech przebojów, które wykonała. Poza nią pierwszego dnia festiwalu wystąpili m.in. John Parr, kanadyjski zespół Glass Tiger , Jennifer Paige, która wykonała swój wielki przebój Crush i Katrina z równie niezapomnianym hitem "Walking on Sunshine".

Top of the Top Sopot Festival 2019. Konferencja przed festiwalem. Skaldowie, Izabela Trojanowska, Oddział Zamknięty, Felicjan Andrzejczak

Top of the Top Sopot Festival 2019. Konferencja przed festiwalem. Ewa Farna, Roksana Węgiel, Adamo Rudnik

TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2019. Koncert poprowadzili Torbicka i Janiak, na widowni brylowali... Małgorzata i Radosław Majdanowie Poza muzycznymi gwiazdami, na scenie królowała też Grażyna Torbicka, prowadząca razem Olivierem Janiakiem ten koncert. I po raz kolejny pokazała, że nie ma sobie równej w zapowiadaniu. To mistrzyni elegancji nie tylko słowa, bo jej piękna, czerwona suknia zostanie w pamięci wielu kobiet.

A podczas przerw, na widowni, uwagę ściągała jedna para - Małgorzata i Radosław Majdanowie. Byli niczym biały miś, z którym wielu chciało sobie zrobić selfie. Małgorzata Majdan tym razem zaprezentowała się w nietypowej fryzurze, z warkoczykami, w dodatku w liliowym kolorze. Na różnych forach zagotowało się od dyskusji - czy przystoją jej takie warkocze, czy nie.

Cóż, jakie czasy taka dyskusja, można powiedzieć. TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2019. Drugi dzień festiwalu 14.08.2019 Drugi dzień festiwalu też zapowiada się bardzo ciekawie. W pierwszej części zdominują go kobiety. Wystąpi Edyta Górniak nie tylko z dwoma znanymi piosenkami, ale z nowym, jeszcze ciepłym jak poranne bułeczki, singlem. To o tyle ciekawe, że na jej nowa piosenkę fani bardzo długo czekali. I oto jest. Podczas próby Edyty Górniak wszystkim obecnym na widowni zakazano nagrywania telefonami komórkowymi nowego singla, tak, żeby się przed środowym debiutem nie wydostała do sieci. Poza tym zaśpiewają też Kayah, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Cleo, Roksana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Baranovski, Reni Jusis i Ania Karwan.

W drugiej części tego koncertu pięcioro zagranicznych artystów powalczy o nagrodę Bursztynowego Słowika. TOP OF THE TOP w Sopocie. Program 13 - 15.08.2019