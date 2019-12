Torus Wybrzeże Gdańsk zawiedli w meczu z ostatnią drużyną PGNiG Superligi [zdjęcia]

Na początku spotkania w Gdańsku do przyjezdni zaczęli z animuszem i wyszli na prowadzenie. Do remisu w 13. minucie doprowadził Patryk Pieczonka. Dalej mecz toczył się bramka za bramkę. Na 10 minucie bramkę z rzutu karnego na 6:5 zdobył Wojciech Prymlewicz. Jednak wtedy serię czterech trafień zaliczyli goście. Szczególnie aktywny w tej części gry był Dzianis Valyntsau. Do przerwy podopieczni Dawida Nilssona prowadzili 12:8.

Druga połowa rozpoczęła się mocnym otwarciem gospodarzy. Po bramkach Mateusza Wróbla i Prymlewicza było 10:12. Niestety, kolejną serią odpowiedzieli goście. Szczypiorniści Torusa Wybrzeża próbowali jeszcze odrobić straty, a na kwadrans przed końcem spotkania było 16:19. Do końca meczu mielczanie utrzymali jednak bezpieczną przewagę i zwyciężyli.

- Zabrakło konsekwencji i zimnej głowy czasami. Wypracowywaliśmy sobie niezłe sytuacje, których nie kończyliśmy. Bramkarz Stali poodbijał, super mecz zagrał - powiedział Artur Chmieliński, bramkarz Torusa Wybrzeża.