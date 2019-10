Totolotek Puchar Polski. Lechia czeka na kolejnego rywala. Biało-zieloni pewnie wygrali z Chełmianką w 1/16 finału

Nie było nadmiernego oszczędzania zawodników w meczu z trzecioligowcem w Totolotku Pucharze Polski. Wolne od trenera Piotra Stokowca dostał w zasadzie tylko Filip Mladenović, którego nie było w ogóle w kadrze meczowej. Na ławce rezerwowych całe spotkanie przesiedział Dusan Kuciak, bowiem w spotkaniach pucharowych broni Zlatan Alomerović.

- Wielu rotacji nie przewiduję, na co wpływ ma również fakt, że wyciągamy wnioski po ostatnim pucharowym spotkaniu w Wejherowie. Gramy teraz co trzy dni, ale piłkarze nie powinni mieć z tym problemu. Biorą za to pieniądze i muszą być na taki wysiłek przygotowani. Naszym obowiązkiem jest przejść do następnej rundy - mówił przed meczem trener Stokowiec.

Rywal to przedostatni zespół czwartej grupy trzeciej ligi, ale biało-zieloni w ogóle nie pomyśleli o tym, aby lekceważyć rywala. W poprzedniej rundzie gdańszczanie bardzo szybko przegrywali z Gryfem Wejherowo 0:2, a awans ostatecznie zapewnili sobie na kilkadziesiąt sekund przed końcem spotkania. Na boisku w Chełmie od razu przejęli inicjatywę i zaatakowali zespół gospodarzy. Efekty przyszły bardzo szybko. Już w 4 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i zgraniu piłki w polu karnym futbolówka trafiła pod nogi Michała Nalepy, który bez problemu trafił do siatki. To już trzeci gol środkowego obrońcy biało-zielonych w tym sezonie.