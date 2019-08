Tragedia w Tatrach. Dramatyczna akcja ratunkowa w górach

Tragedia w Tatrach 22.08.2019. Nie żyje kilka osób, kilkanaście jest rannych!

W czwartek w Tatrach przeszła gwałtowna burza. W grupę turystów na Giewoncie uderzył piorun! Nie ma szczegółowych informacji o liczbie ofiar i stanie rannych.

- Mamy bardzo ciężką sytuację. Odnotowano też kilka zgonów w różnych miejscach – powiedział dla TVN24.pl naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.

Tragedia na Giewoncie. Trwa akcja ratunkowa w Tatrach

Największym zagrożeniem, jakie niosą burze, są pioruny?

- To zależy, z jaką burzą mamy do czynienia. Są burze wiatrowe, kiedy niebezpieczne są wiejące z bardzo dużą prędkością wiatry. W tym przypadku była to jednak burza wyjątkowo aktywna elektrycznie. Takie zjawiska zdarzają się szczególnie przy dużych upałach, w sezonie letnim - mówi klimatolog Rafał Maszewski. - Wtedy najbardziej niebezpieczne jest porażenie piorunem. Wybranie się w góry było więc błędem. Przeczekanie burzy na Giewoncie można porównać do sytuacji, w której stanęlibyśmy w burzę na otwartym polu pod wielkim metalowym słupem.