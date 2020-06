Tragiczne półrocze na drogach Pomorza! Najpoważniejsze wypadki od stycznia do czerwca 2020 roku [galeria zdjęć]

Od stycznia 2020 do czerwca doszło na pomorskich drogach do wielu poważnych wypadków samochodowych. W wielu z nich były ofiary śmiertelne. Przyczyną większości kolizji pozostaje niestety brawura kierowców lub jazda po spożyciu alkoholu, rzadziej są to warunki pogodowe. Pamiętajmy, szczególnie w czasie wakacji, że nie warto się spieszyć, bo to czasami droga w jedną stronę. Kliknij w galerię, żeby zobaczyć przegląd najpoważniejszych zdarzeń na Pomorzu w pierwszym półroczu 2020 roku.

Kiedy mogą odmówić wypłaty z AC? Wideo