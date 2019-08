Trakt Konny oddany będzie w piątek (30.08.2019) do użytku. Jak jeździć?

Konieczność zastosowania wspomnianych zmian była sygnalizowana przez mieszkańców dzielnicy Aniołki, którzy zgłaszali trudności z wyjazdami z posesji i z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniach z powodu dużych prędkości pojazdów jadących Traktem Konnym. Kłopot dla kierowców sprawiało również kolizyjne skrzyżowanie z ul. Chodowieckiego, gdzie dochodziło do zderzeń pojazdów zjeżdżających z Alei Zwycięstwa i z ul. Chodowieckiego na Trakt Konny. Zgłaszanym przez mieszkańców problemem było także zastawianie chodników przez parkujące na nich pojazdy.

Trakt Konny - zakres modernizacji

Trakt Konny został zmodernizowany na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego (ok. 200 m przed skrzyżowaniem z 3 Maja) tj. na odcinku ok. 1 km. Oprócz nawierzchni jezdni, wyremontowane zostały także chodniki po stronie Placu Zebrań Ludowych. Inwestycja jest częścią programu „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”.

Koszt modernizacji wyniósł ok. 4,6 mln zł, a wykonawcą robót była firma MTM S.A.

