„Tramwaj zwany pożądaniem” kolejny raz na gdańskich torach. O co chodzi?

- Pojazdy Gdańskich Autobusów i Tramwajów na co dzień towarzyszą mieszkańcom w drodze do pracy, czy szkoły, ale są też przestrzenią ważnych projektów społecznych adresowanych do mieszkańców - mówi rzeczniczka prasowa Gdańskich Autobusów i Tramwajów, Anna Dobrowolska. - W tym m.in. realizowanej od wielu lat akcji „Tramwaj zwany pożądaniem” dedykowanej profilaktyce zakażeń HIV.