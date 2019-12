Tramwaje po Nowej Bulońskiej Północnej pojadą w połowie 2020 r. Co z liniami Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa i Nowa Politechniczna?

- W grudniu zaplanowaliśmy otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy Nowej Warszawskiej. Jeśli wybór pójdzie sprawnie to jeszcze wiosną chcielibyśmy przekazać mu plac budowy. Chcemy aby tramwaje na NW pojechały na początek roku szkolnego 2021/2022 - mówi nam Włodzimierz Bartosiewicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Licząca ok. 2 km długości linia tramwajowa na Nowej Warszawskiej przebiegać będzie od Nowej Bulońskiej Północnej do al. Havla terenem na południe od obecnej ul. Warszawskiej. Nowa trasa w al. Havla będzie wchodzić na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką. Na NW znajdować się będą trzy przystanki - przy skrzyżowaniach z ul. Unruga, Piotrkowską i al. Havla. Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę liczącego ok. 200 metrów odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego. Wzdłuż torowiska poprowadzona zostanie również droga rowerowa i chodnik.