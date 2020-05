Tramwaje wracają na Podwale Przedmiejskie, Stogi i Przeróbkę w Gdańsku. Efektem prac jest m.in. przejście naziemne

- W związku z tym na linii autobusowej 111 nie będą już wykonywane dodatkowe kursy w relacji Dworzec Główny – Kłosowa. Linia 158 wraca do poprzedniego rozkładu jazdy. Na stałą trasę wróci również linia autobusowa T8 [Przeróbka – Stogi Plaża – dop. red.] – zapowiada Zygmunt Gołąb , rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. - Ponadto, na liniach tramwajowych 2, 4, 6, 8 i 12, w związku ze spodziewaną zwiększoną liczbą pasażerów, przywrócone zostaną standardowe rozkłady jazdy i częstotliwości kursowania. Zostaną zachowane wszystkie dodatkowe kursy w godzinach porannych, uruchomione w związku ze stanem epidemii COVID-19 – dodaje.

Główne zmiany będące skutkiem prac to utworzenie przejścia naziemnego, remont 250-metrowego odcinka Podwala (wymiana nawierzchni, wydzielenie pasów dla rowerzystów i remont chodników po obu stronach ulicy). Inne zmiany dotyczą zatok autobusowych, przebudowy torowiska i peronów tramwajowych w taki sposób by umożliwić dojście do przystanku „Akademia Muzyczna”, wreszcie – modernizacji kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnej i wodociągowej.