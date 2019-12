Tramwaje wracają na Stogi w sobotę 7.12. Pierwszy etap modernizacji torowiska zakończony. Zmiany w komunikacji

Remont torów na Stogach. Wracają tramwaje do ul. Zimnej

W sobotę 7 grudnia do użytku zostanie oddany fragment wyremontowanego torowiska, który obejmie odcinek od ul. Sucharskiego do ul. Zimnej. Jest to zakończenie pierwszego etapu przebudowy. Zmianie ulegnie także rozkład jazdy komunikacji miejskiej.