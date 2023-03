Transfery. Jakub Kałuziński z Lechii Gdańsk pod lupą trzech włoskich zespołów. Media: Najbliżej mu do drugoligowej Venezii

Media: Jakub Kałuziński po sezonie trafi do Venezii

O tym, że Jakub Kałuziński wybędzie z Gdańska latem wiadomo od dawna. 20-latek nie przedłużył kontraktu z Lechią, który obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. - Rozmowy z agentem Kuby trwały praktycznie cały poprzedni rok. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia, nad czym bardzo ubolewam - powiedział dyrektor sportowy Lechii Łukasz Smolarow w oficjalnym komunikacie.

Kto chciałby pozyskać Kałuzińskiego? Gianluca Di Marzio, felietonista Przeglądu Sportowego, który ma bardzo dobre rozeznanie we włoskim futbolu poinformował o zainteresowaniu trzech klubów Serie B, a więc z drugiego poziomu rozgrywkowego we Włoszech: Venezii, Regginie i Bari.

Jednak to ten pierwszy klub najmocniej przygląda się pomocnikowi. Agencja menedżerska INNfootball, która ma w opiece Kałuzińskiego zajmuje się również karierą Przemysława Wiśniewskiego, który przecież latem 2022 roku z Górnika Zabrze trafił właśnie do Venezii. Tej zimy kupiła go Spezia w zastępstwie za Jakuba Kiwiora, który został piłkarzem Arsenalu.