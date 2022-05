Transfery. Lechia Gdańsk pozyska napastnika z Gruzji? Davit Volkovi może trafić do Gdańska. Wcześniej chciał go m.in. Lech Poznań

Davit Volkovi występuje w azerskim Zira FK. W sezonie 2021/22 jest podstawowym zawodnikiem tego klubu. Rozegrał 27 meczów w tamtejszej ekstraklasie, w których strzelił jedenaście goli i zanotował sześć asyst. Poza tym, jest trzykrotnym reprezentantem Gruzji.

Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem sezonu, więc jest to piłkarz do pozyskania za darmo, bez kwoty odstępnego. Idealnie wpasowuje się więc w politykę transferową Lechii, która w ostatnim czasie raczej nie jest skłonna płacić za zawodników.

Czy Volkovi trafi do Lechii? W tym momencie jest to mało prawdopodobne. Z tego, co ustaliliśmy, o transferze nic nie wiedzą ani Paweł Żelem, ani trener Tomasz Kaczmarek. Oczywiście może się to jeszcze zmienić, nie od dziś wiadomo też, że transfery lubią ciszę. Niemniej, azerskie media są przekonane, że do takiego ruchu dojdzie. Zdaniem portalu "Azeri Sport" Volkovi odrzucił ofertę nowego kontraktu od Ziry, bo ma propozycję z Lechii.