Transfery w Lechii Gdańsk. Omran Haydary trenuje z rezerwami. Może odejść do Wisły Płock

Jeśli oba kluby dojdą do porozumienia w kwestii transferu, to Haydary wkrótce dołączy do zespołu Wisły, który przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Na razie Afgańczyk przygotowuje się do rundy wiosennej w Gdańsku wraz z rezerwami Lechii.

Prezes Paweł Żelem nie powinien robić jednak większych problemów, gdyż to Lechia jako pierwsza skreśliła zawodnika już parę tygodni temu. Haydary dostał zielone światło na poszukiwanie nowego pracodawcy. Wcześniej mówiło się o przejściu do Arki Gdynia, w mediach przewinął się też temat powrotu do ligi holenderskiej, natomiast do konkretów nie doszło. Teraz ma być inaczej, ponieważ Wisła jest bardziej zdeterminowana.

Haydary rozegrał w tym sezonie zaledwie jeden mecz w barwach Lechii - dostał kwadrans w Niecieczy. Z kolei jego cały pobyt w Gdańsku to 28 spotkań i cztery strzelone gole.

Dodajmy też, że inny z piłkarzy Lechii, Miłosz Szczepański, przechodzi obecnie testy medyczne przed półrocznym wypożyczeniem do Warty Poznań.