Transport odpadów zza granicy. Ile było prób wwiezienia nielegalnych śmieci przez Pomorze? Często dochodzi do przypadków ich „maskowania”

Transport odpadów zza granicy. Ile było prób wwiezienia nielegalnych nielegalnych śmieci przez Pomorze?

Wjeżdżające do Polski odpady nielegalne są bardzo często ukrywane wśród materiałów mających stosowne zezwolenia. W lipcu 2019 roku funkcjonariusze dolnośląskiej KAS wykryli taki transport z Niemiec. W czasie rewizji towaru, funkcjonariusze nabrali wątpliwości co do rodzaju przewożonych odpadów oraz przedłożonych przez kierowcę dokumentów. Na naczepie znajdowały się bowiem rozdrobnione i nieposortowane, wymieszane: tekstylia, tworzywa sztuczne, papier, tworzywa gumowe. Ładunek wydzielał intensywny smród. Do próby przemytu śmieci (w kilku przypadkach chodziło o plastikowe opakowania) dochodziło też z Czech. Wykryto również nielegalne transporty z Wielkiej Brytanii.

Z kolei w kwietniu tego roku inspektorzy delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim wykryli cztery transporty, również pochodzące z jednego ze składowisk w Niemczech. Była to ziemia wymieszana z: kamieniami, gruzem, resztkami różnego rodzaju tworzyw sztucznych, siatką tynkarską, papą i drewnem.