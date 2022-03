Transport z pomogą humanitarną dla Ukrainy wyruszył z Centrum Kryzysowego Caritas w Gdańsku

Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda odprawił z magazynu Centrum Kryzysowego Caritas pomoc humanitarną dla Ukrainy. Transport wyruszył już w drogę. Przypomnijmy, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Caritas Archidiecezji Gdańskiej przeprowadził zbiórkę pieniężną, która zebrała blisko 150 tysięcy złotych oraz przyjął 175 uchodźców w parafiach i zgromadzeniach zakonnych.

– W dalszym ciągu do najpilniejszych potrzeb Ukraińców należy zaliczyć: żywność z długim terminem ważności, środki higieny osobistej i środki czystości. To właśnie te dary w znacznej mierze są dostarczane obecnie do Centralnego Magazynu w Gdańsku – mówi ks. Janusz Steć, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.