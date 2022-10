Trasa Biegu Niepodległości w Gdyni 2022. Start i meta każdego z biegów na ulicy Kazimierza Górskiego

Bieg Niepodległości w Gdyni 11 listopada 2022

Organizatorzy Biegu Niepodległości w Gdyni przygotowali aż pięć tras. Start i meta każdego z nich będą miały miejsce na ulicy Kazimierza Górskiego. Długość trasy uzależniona jest od kategorii wiekowej. "Bieg Malucha" to dystans około 60 metrów, zaś bieg główny i marsz główny 10 km. Co ciekawe, w przypadku marszu nordic walking uczestnicy po raz pierwszy w historii gdyńskich startów ścigać się będą na takim dystansie.

Bieg Niepodległości w Gdyni dla wielu osób jest okazją do zamknięcia sezonu. Na popularność wpływa także fakt, że uliczna trasa zaliczana jest do najszybszych, z małą sumą wzniesień. Amatorzy zazwyczaj osiągają tu bardzo dobre rezultaty, co jeszcze bardziej motywuje ich do ćwiczenia na świeżym powietrzu.