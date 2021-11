Trasa gdańskiej linii autobusowej 120 zostanie przedłużona do Portu Lotniczego Gdańsk. ZTM wprowadził również zmiany na innych liniach

Linia autobusowa 120 od 24 listopada zostanie przedłużona do 18 km. Zmieni się również przystanek początkowy. Pasażerowie będą kurs rozpoczynali na węźle integracyjnym Łostowice-Świętokrzyska, a nie na pętli "Siedlce", jak do tej pory. W dni powszednie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu pojazdy tej linii będą kursować co 20 minut, natomiast w pozostałych godzinach co 40 minut. W soboty, niedziele oraz święta ten czas wydłuży się do godziny. Dzięki wprowadzonym zmianom ułatwiony dostęp do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy będą mieli gdańszczanie z dzielnic: Orunia Górna – Gdańsk Południe, Chełm, Ujeścisko – Łostowice, Jasień, Kokoszki i Matarnia.

Trasa linii autobusowej 120

Przystankiem początkowym będzie węzeł integracyjny Łostowice-Świętokrzyska. Dalej autobusy pojadą trasą: al. Havla – tzw. Nowa Warszawska – Łódzka – Warszawska – węzeł „Ujeścisko” – (wybrane kursy obsłużą przystanek „Szkoła Podstawowa nr 6” 01) – Jabłoniowa – Lubowidzka – Stężycka – Goplańska – Otomińska – Kartuska – Nowatorów – Budowlanych – Słowackiego – Port Lotniczy. Powrót tą samą trasą.