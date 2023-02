Trasa Kaszubska nie aż tak kaszubska, jak chcieliby niektórzy. Trwa spór o oznakowanie kluczowej dla Pomorza drogi ekspresowej

Trasa Kaszubska a sprawa kaszubska. Spór o nazwy miejscowości na przydrożnych znakach

- Trasa Kaszubska biegnie przez gminy, w których nazwy miejscowości są dwujęzyczne. Powinniśmy promować kaszubską odrębność regionu - uważa Zbigniew Konwiński, słupski poseł Platformy Obywatelskiej z sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. - Nie rozumiem oporu w tej sprawie, skoro od lat kaszubskie nazwy są w tym regionie normą.

Sejmowa komisja uchwaliła głosami opozycji dezyderat do ministra infrastruktury w tej sprawie. Czytamy w nim: „Niezrozumiały dla Komisji jest fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odrzuca oczekiwania ludności kaszubskiej, zgodne z obowiązującym prawem, by na tzw. Trasie Kaszubskiej umieścić dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości w językach polskim i kaszubskim, motywując to względami bezpieczeństwa. Komisja uznaje prawo ludności kaszubskiej, zgodne z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, by na wyżej wymienionej trasie w obszarze gmin z obowiązującym językiem kaszubskim jako pomocniczym wprowadzić dwujęzyczne tablice”.