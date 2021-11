Trasy rowerowe do 11 km od Gdańska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 13 - 14 listopada?

Ścieżki rowerowe z Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 listopada w Gdańsku ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 14 listopada w Gdańsku ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Z Polanki po TPK przez Złotą Karczmę i Brętowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 30,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 646 m

Suma zjazdów: 642 m

Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca A.rz57

Pomysł na dzisiejszą wycieczkę jest taki: Nie oddalać się za dużo od kwatery, zobaczyć jak najwięcej z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, bez planu na trasę improwizować w trakcie. Pomysł się sprawdził, obejrzałem kawał TPK z jego przepięknymi miejscami. Trafiłem na ciekawe dzielnice Gdańska. Zwiedziłem Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej, o którego istnieniu nawet nie wiedziałem. Pełen wrażeń, z czystym sumienie polecam tą trasę. Ponieważ teren jest mocno pofałdowany to dobry rower jest niezbędny. W TPK nie należy się spieszyć, ale delektować się widokami.

