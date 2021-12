Trasy spacerowe do 11 km od Gdańska. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki ze spacerem z Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Bursztynowy w okolicach Gdańska

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,41 km

Czas trwania spaceru: 11 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podejść: 475 m

Suma zejść: 367 m

GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Gdańska

Wytyczony przede wszystkim z myślą o turystyce pieszej Szlak Bursztynowy w okolicach Gdańska liczy nieco ponad 34 km. Oznakowana kolorem żółtym trasa rozpoczyna się w Pruszczu Gdańskim przy stacji kolejowej, a kończy w Otominie, na rogatkach Gdańska.