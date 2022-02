Trasy spacerowe do 11 km od Gdańska. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 26 - 27 lutego?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 11 km od Gdańska, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Gdańsku ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Gdańsku ma być 5°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 12,32 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 211 m

Suma podejść: 797 m

Suma zejść: 781 m

Spacerowiczom z Gdańska trasę poleca JJ_Active

Szlak ZAJĘCY

kolor czerwony, długość 12,3 km

Brodwino (centrum handlowe) - Długa Dolina - Gręzowo - Droga Nadleśniczych- ul. Smolna - Pętla Autobusowa

Nawiguj