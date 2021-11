Trasy spacerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły spędzenie czasu w weekend 13 - 14 listopada?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 listopada w Gdańsku ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 14 listopada w Gdańsku ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Fortyfikacje i umocnienia obronne na Biskupiej Górce

Stopień trudności: 1

Dystans: 6,78 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 216 m

Suma zejść: 213 m

Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Gdańska

Wycieczka piesza po fortyfikacjach i umocnieniach na Biskupiej Górce. Spacer odbył się dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku, prowadzony był przez lokalnych przewodników. Dzięki wiedzy i pasji z jaką dzielą się nią przewodnicy wycieczka długo będzie w mojej pamięci. Wycieczki z Instytutu Kultury Miejskiej są darmowe i każdy może w nich brać udział. Polecam tą wycieczkę.

