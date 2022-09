Trasy spacerowe do 11 km od Gdańska. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 10 - 11 września

Ścieżki spacerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,36 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podejść: 486 m

Suma zejść: 434 m

JJ_Active poleca trasę spacerowiczom z Gdańska

„Szlak Borsuka” oznaczony jest w terenie kwadratem w kolorze żółtym przekreślonym zielonym pasem.

Powstał dla upamiętnienia osób zaangażowanych w akcję pomocy prześladowanym robotnikom. Członkom Komitetu Obrony Robotników.

Przebiega następująco: ul. 23 Marca, Mała Gwiazda, Gliniana Góra, Rezerwat Przyrody „Zajęcze Wzgórze”,

ul. Kasprowicza.