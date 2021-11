Trasy spacerowe do 11 km od Gdańska. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 6 - 7 listopada?

Wycieczki ze spacerem z Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 11 km od Gdańska, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 listopada w Gdańsku ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 07 listopada w Gdańsku ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🌳 Trasa spacerowa: Jezioro Otomińskie i okoliczne mokradła

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,62 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 977 m

Suma zejść: 989 m

GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Gdańska

Jezioro Otomińskie zna zapewne niejeden trójmiejski amator aktywnego wypoczynku. Akwen ten odwiedzaliśmy już wielokrotnie i to o różnych porach roku. Szczególnie jednak upodobaliśmy sobie trasę wiodącą przez lokalne lasy, w których skrywa się wiele ciekawostek m.in. liczne mokradła oraz neolityczna kopalnia bursztynu, po której pozostał głęboki na kilkanaście metrów lej. Spacerując wzdłuż urwiska ma się wrażenie jakby była to dziura po meteorycie.