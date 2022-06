Trasy spacerowe do 11 km od Gdańska. Urokliwe ścieżki na weekend 18 - 19 czerwca

Trasy spacerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka do źródeł Potoku Oliwskiego

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,99 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podejść: 691 m

Suma zejść: 772 m

Trasę dla spacerowiczów z Gdańska poleca GR3miasto

Potok Oliwski jest jednym z głównych cieków odwadniających obszar Lasów Oliwskich. Spływa ze strefy krawędziowej wysoczyzny kaszubskiej znajdującej się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Podczas ostatniej wędrówki mieliśmy okazję zobaczyć część jego górnego koryta wraz z ciekawym przepustem pod obwodnicą. Przepust jest na tyle szeroki i wysoki, że można go przejść.

Nawiguj