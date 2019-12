Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel. Ostatni mecz 2019 roku. W jakich nastrojach siatkarze z Gdańska rozstaną się z kibicami?

Dwie drużyny w PlusLidze nadają rozgrywkom ton. To Zaksa Kędzierzyn-Koźle oraz Verva Warszawa. Mistrzowie i wicemistrzowie Polski na razie potknęli się tylko raz, a ich bilanse to imponujące 11-1. Tuż za nimi w tabeli czają się PGE Skra Bełchatów (biland 9-3 i 28 punktów) oraz Jastrzębski Węgiel (bilans 10-3 i 27 punktów).

Swoje plany na ten mecz mają także goście z Górnego Śląska. Ostatni raz Jastrzębski Węgiel przegrał 12 listopada, 0:3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn.

- Jeśli wygramy, to rozpoczynamy na spokojnie święta i ten okres około dziesięciu dni przerwy - mówi Tomasz Fornal, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. - Fajnie byłoby wygrać i zaliczyć 10. zwycięstwo z rzędu (7 w PlusLidze i 2 w Lidze Mistrzów - red.), bo wtedy lepiej się spędza święta, w fajniejszej atmosferze. Trefl pokazuje w tym sezonie, że gra dobrze nie tylko w Gdańsku. Pourywali tych punktów troszkę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie ciężki przeciwnik. Co roku, jak tutaj przyjeżdżam, to atmosfera jest gorąca i dużo się dzieje.

- My też potrzebujemy punktów, aby w tej czołówce się utrzymywać i gonić tych lepszych od siebie - dodaje Jakub Popiwczak, libero Jastrzębskiego. - Siatkarze z Gdańska w tym roku się mocno stawiają. Kilka zespołów już się o tym przekonało. Na początku sezonu to była niewiadoma, bo wiadomo, że przez ostatnie kilka lat był trener Andrea Anastasi i szkielet zespołu był zachowywany. Tutaj duże zmiany, a zespół bił się z najlepszymi, prezentował się bardzo dobrze, tak dalej to wygląda w ten sam sposób. Może z innym trenerem przy linii, z innym szkieletem zespołu, ale cały czas wyglądają bardzo dobrze. Patrzy się na nich bardzo dobrze. Przed nami więc ciężka przeprawa.