Trefl Gdańsk ma niespodziankę dla kolekcjonerów koszulek. W przerwie meczu ze Skrą Bełchatów będzie można wspomóc hospicjum

Licytacja koszulek siatkarskich na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

Koszulki, których licytacje rozpoczną się w niedzielę w Ergo Arenie, pochodzą z kolekcji Macieja Kisiela, od lat związanego z siatkówką. Przez wiele sezonów, dzięki wsparciu trenera Andrei Anastasiego, a także byłego zawodnika Trefla, Dimy Skoryy’ego, uzbierana została masa trykotów największych siatkarskich gwiazd. Wśród koszulek są egzemplarze Bartosza Kurka z igrzysk olimpijskich w Londynie, gwiazd Zenita Kazań – m.in. Aleksieja Wierbowa, czy Maksima Michajłowa, a także koszulka Wilfredo Leona z Sir Safety Perugii. Cztery koszulki na aukcję dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci przekazał także trener Michał Winiarski.

- Są to koszulki z mojego ostatniego sezonu gry w PGE Skrze Bełchatów, kolejna koszulka także jest unikatowa, ponieważ jest to koszulka z jedynego sezonu, który rozgrywałem w Rosji, a także oczywiście jest koszulka kadrowa. Tych reprezentacyjnych miałem całkiem sporo, ale każda jest wyjątkowa, ponieważ gra z orzełkiem dla barw narodowych zawsze jest ogromnym zaszczytem. Myślę, że jest to koszulka, którą z perspektywy kibica warto mieć w swojej kolekcji – mówi trener Michał Winiarski. – Koszulka z Nowego Urengoju to także koszulka, która najwięcej ze mną podróżowała, bowiem na mecze odbyliśmy aż 52 loty.