Trefl Gdańsk postraszył Vervę Warszawa, ale trzy punkty zgarnął zespół Andrei Anastasiego [zdjęcia]

O tym jak bardzo to był zacięty mecz niechaj świadczy fakt, że Verva Warszawa okazała się lepsza od Trefla Gdańsk zaledwie o 6 małych punktów. W każdym z setów drużyna prowadzona przez Andreę Anastasiego była górą o dwa punkty.

W pierwszym i trzecim secie to żółto-czarni mieli nawet niewielką przewagę. Nie zdołali jednak jej powiększyć, co doświadczony zespół gospodarzy potrafił wykorzystać. To końcowe fragmenty każdego z setów decydowały o rozstrzygnięciach. Ekipa trenera Michała Winiarskiego napierała, ale to był w sobotni wieczór za mało na jednego z faworytów do złotych medali mistrzostw Polski.

- To był mecz ważny nie tylko ze względu na punkty i tabelę, ale też taki z podtekstami. Większość sztabu była w ubiegłym roku w Gdańsku, kilku zawodników też. Wiedzieliśmy, że to był ważny mecz dla nich. Fajnie, że udało się wygrać 3:0. Jakoś z tym Gdańskiem u siebie gra się nam dobrze. Jak tutaj przyjeżdżają, to nigdy nie mieli łatwo i na szczęście nie zmieniło się to w drugą stronę. W dwóch setach przegrywaliśmy do połowy, ale później włączaliśmy drugi bieg. Najważniejsze, aby pokonując granicę 20 zdobywać te najważniejsze punkty. Wtedy trzeba zachować chłodną głowę - podsumował Andrzej Wrona, środkowy bloku Vervy Warszawa.