Trefl Gdańsk powalczy o Final Four Pucharu Polski. We wtorek wymagający mecz z GKS-em Katowice w Ergo Arenie Tomasz Galiński

Jakub Steinborn

We wtorek o godz. 20.30 Trefl Gdańsk zagra w Ergo Arenie z GKS-em Katowice w meczu ćwierćfinałowym Tauron Pucharu Polski. Stawką jest awans do turnieju Final Four, który odbędzie się pod koniec lutego we Wrocławiu.