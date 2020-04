Trefl Gdańsk rozszerza ofertę w internetowym sklepie i prezentuje unikatowe atrakcje. Kibice mogą wesprzeć siatkarski klub

#wejdźdogry - takim hasztagiem do nowej akcji zachęca kibiców Trefl Gdańsk. Siatkarski klub rozszerzył ofertę swojego internetowego sklepu o kilka ciekawych opcji. Ich wykupienie może być dla kibiców gratką, a dla klubu wyrazem wsparcia w trudnym czasie związanym z pandemią.

Trefl Gdańsk sklep z wyjątkowymi ofertami Na realizację wyjątkowej oferty z internetowego sklepu Trefla Gdańsk trzeba będzie poczekać. Co najmniej do drugiej połowy 2020 roku, a ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa. W tej specjalnej ofercie jest w czym wybierać. Siatkarski klub z Gdańska zachęca fanów m.in. do wzięcia udziału w treningu z Michałem Winiarskim, spotkania z zawodnikami, a także daje możliwość wyświetlenia życzeń na ekranach nad boiskiem w kolejnym sezonie, czy obserwowania zajęć „gdańskich lwów” z trybun sali treningowej w Ergo Arenie. - Podobnie jak dla wielu branż w naszym kraju obecny czas dla świata sportu jest bardzo wymagający. Wierzymy, że pandemia w najbliższych tygodniach ustanie i będziemy mogli się przygotowywać do kolejnego sezonu. Nasi kibice wielokrotnie okazywali nam wsparcie, nie ukrywamy również, że przychody z biletów także stanowią część klubowego budżetu. Dlatego w tym trudnym okresie wprowadzamy do naszej oferty pewnego rodzaju unikaty, ponieważ nigdy wcześniej nie sprzedawaliśmy możliwości trenowania z Michałem Winiarskim, czy wyświetlania filmików z życzeniami na ekranach nad boiskiem podczas meczów, a wiemy, że na pewno dla niejednego z naszych fanów będzie to duże przeżycie. Serdecznie zapraszam żółto-czarnych kibiców do dołączenia do akcji i wejścia do gry – mówi Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

Rozgrywki siatkarskiej PlusLigi zostały zawieszone 12 marca. Od tego czasu Trefl Gdańsk cały czas jest aktywny w mediach społecznościowych, w których zachęca swoich kibiców do różnych aktywności. Pracownicy klubu byli pomysłodawcami organizacji Wirtualnego Pucharu Polski, w którym dotarli do finału. Nie brakuje także live’ów na Instagramie, podczas których siatkarze grają z kibicami w planszówki Trefla, obcojęzycznych quizów z zagranicznymi zawodnikami, czy przygotowywania filmików ze wskazówkami, jak można ćwiczyć w domu.

CZYTAJ TAKŻE: Trefl Gdańsk - Zaksa Kędzierzyn Koźle. Siatkarze umówili się na wirtualny mecz w ramach Pucharu Polski - Wirtualne atrakcje nie zastąpią jednak w pełni realnych emocji. W tym trudnym dla świata sportu okresie Trefl Gdańsk zaprasza więc kibiców, by ci jeszcze mocniej weszli do gry, a gdy tylko będzie to możliwe, doświadczą dotąd nieznanych przeżyć, jak trening pod okiem Michała Winiarskiego - wyjaśnia Justyna Gdowska, rzeczniczka prasowa Trefla Gdańsk.

Gdański klub po raz pierwszy zdecydował się także na wprowadzenie do sprzedaży cegiełki „wspieram klub”, a także umożliwienie zareklamowania swoich usług czy produktów w wciąż rozwijających się i rosnących klubowych kanałach social media. W tym przypadku w konstrukcji treści i ewentualnej grafiki można też oczywiście liczyć na wsparcie działu marketingu „gdańskich lwów”, podobnie jak przy chęci wyświetlenia grafiki bądź wideo z życzeniami na ekranach nad boiskiem w kolejnym sezonie.

Nowości w internetowym sklepie Trefla Gdańsk Grupowy, godzinny trening z Michałem Winiarskim

Cena: 150 zł

Gotowy na wycisk? „Wejdź do gry”, dołącz do treningu prowadzonego przez szkoleniowca „gdańskich lwów” i poznaj tajniki siatkówki pod okiem mistrza świata z 2014 roku! Grupowy, godzinny trening z Michałem Winiarskim zostanie zrealizowany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Maksymalna liczba uczestników zajęć to 30 osób. Trening odbędzie się w drugiej połowie 2020 roku.

Meet&greet z „gdańskimi lwami”

Cena: 100 zł

„Wejdź do gry” i zyskaj niepowtarzalną okazję na spotkanie z „gdańskimi lwami”. Q&A z drużyną Trefla Gdańsk, a następnie czas na rozmowy indywidualne oraz wspólne zdjęcia z zawodnikami. Klub przygotuje dla uczestników także drobne upominki. Grupowe spotkanie z drużyną Trefla Gdańsk odbędzie się w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Maksymalna liczba uczestników meet&greet to 30 osób. Spotkanie odbędzie się w drugiej połowie 2020 roku.

Twoje życzenia na koszu centralnym - grafika

Cena: 25 zł

„Wejdź do gry” i spraw bliskiej osobie niesamowitą niespodziankę. Urodziny, imieniny, jubileusz - grafika w Twoimi życzeniami dla kibica Trefla Gdańsk wyświetlona na ekranach kosza centralnego nad boiskiem podczas meczu „gdańskich lwów” będzie idealnym prezentem-niespodzianką. Klub zadba o poprawne parametry grafiki przygotowanej według Twojego pomysłu. Świadczenie zostanie zrealizowane podczas meczu Trefla Gdańsk w sezonie 2020/2021, w terminie uprzednio uzgodnionym z klubem.

Twoje życzenia na koszu centralnym - wideo

Cena: 50 zł

„Wejdź do gry” i spraw kibicowi „gdańskich lwów” niezapomnianą niespodziankę. Z okazji urodzin, imienin, jubileuszu lub bez okazji - filmik w Twoimi życzeniami dla kibica Trefla Gdańsk wyświetlony na ekranach kosza centralnego nad boiskiem podczas meczu „gdańskich lwów” będzie idealnym prezentem-niespodzianką. Klub zadba o dostosowanie Twojego filmiku do nośników nad boiskiem. Świadczenie zostanie zrealizowane podczas meczu Trefla Gdańsk w sezonie 2020/2021, w terminie uprzednio uzgodnionym z klubem. Zobacz trening „gdańskich lwów”

Cena: 50 zł

„Wejdź do gry” i zasiądź na trybunach podczas treningu „gdańskich lwów”! Jako jeden z pierwszych kibiców zobacz jak trenuje drużyna, która w rozgrywkach 2020/2021 będzie bronić żółto-czarnych barw. Po treningu czeka Cię tradycyjne zbicie "piątki" z zawodnikami oraz wspólne zdjęcie. Grupowe oglądanie treningu Trefla Gdańsk odbędzie się w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 osób. Maksymalna liczba obserwatorów to 50 osób. Świadczenie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 roku.

Twój post w klubowych social mediach

Cena: 200 zł

„Wejdź do gry” i promuj się w klubowych social mediach. Twój post zobaczy łącznie 65 200 obserwatorów Trefla Gdańsk w portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter oraz Instagram. Dzięki nam dotrzesz do swoich potencjalnych klientów. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania świadczenia i zwrotu wpłaconej kwoty, jeśli treść będzie bezpośrednią konkurencją dla partnerów oraz sponsorów klubu. Treść postów będzie przed publikacją akceptowana przez klub. W przypadku pytań dotyczących tego świadczenia zapraszamy do kontaktu z Justyną Gdowską j.gdowska@treflgdansk.pl, tel. 882090199.

Cegiełka

Cena: 10 zł i wielokrotność „Wejdź do gry" i wesprzyj klub nabywając "cegiełkę". Otrzymasz mailowo certyfikat z podziękowaniem za Twoje zaangażowanie! Wybierz dowolną kwotę będącą wielokrotnością 10 zł.