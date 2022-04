Trefl Gdańsk się nie poddaje. Utrzymane szanse na play-offy zwycięstwie z Indykpolem AZS Olsztyn. Wszystko w rękach gdańszczan

Niedzielne zwycięstwo z AZS-em Olsztyn jest niezwykle istotne, ale nie będzie ono nic znaczyć, jeśli Trefl nie zdobędzie trzech punktów w dwóch kolejnych spotkaniach. A o to będzie piekielnie trudno, bo gdańszczanie zagrają teraz z Jastrzębskim Węglem u siebie i z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe.

To jednak dopiero za kilka dni. Na razie skupmy się na spotkaniu z AZS-em, które było wręcz koncertowe w wykonaniu zespołu Michała Winarskiego. Gdańszczanie wzięli tym samym rewanż za niedawną przegraną z tym samym rywalem w Iławie. I to nawet pomimo braku kontuzjowanego Lukasa Kampy. Inna sprawa, że goście mogli podejść do rywalizacji w Ergo Arenie na luzie, bo już wcześniej zapewnili sobie awans do play-offów.

Zawodnikom Trefla wychodziło niemal wszystko. Mało było momentów przestoju, dekoncentracji, w trakcie których przeciwnik mógłby myśleć o ewentualnym powrocie do gry. To były trzy szybkie sety w wykonaniu gdańszczan, a całe spotkanie trwało niespełna półtorej godziny. W każdej z partii powtarzał się podobny scenariusz. Początek był wyrównany, później delikatną przewagę zyskiwali gdańszczanie, by w końcówce przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. MVP wybrany został Łukasz Kozub.