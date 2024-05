Trefl Sopot chce strącić koronę Kingowi Szczecin. Pretendent nastawia się na ekscytującą serię finałową

Gość specjalny finałów Orlenu Basketu Ligi 2024

- Jestem bardzo zadowolony z faktu, że Trefl Sopot po dwunastu latach znów zagra w wielkim finale. To wielka sprawa dla klubu. Nie jest też tajemnicą, że jednym z celów, który został przede mną postawiony, był awans z tą drużyną do europejskich pucharów. Jestem z tego powodu zadowolony, ale z drugiej strony wiem, że robota nie została zakończona, bo przed nami wielki finał - mówi Żan Tabak , chorwacki trener żółto-czarnych.

- Finał będzie wielkim świętem koszykówki dla całego Trójmiasta i nie wyobrażam sobie, żeby was tam zabrakło. Byłem z Treflem dwanaście lat temu i będę też teraz - zwraca się do kibiców Adam Waczyński , rzucający obrońca, który profesjonalną karierę rozpoczynał w Prokomie Treflu Sopot w 2005 roku, a od 2014 gra w lidze hiszpańskiej.

Koszykarskie finały Trefl Sopot - King Szczecin

- Mówi się, że drużynę poznaje się nie po takich meczach, gdzie wygrywa się różnicą 20 punktów, tylko kiedy nie idzie, nie trafia się za trzy i trzeba inaczej wywalczyć zwycięstwo. Na pewno takie mecze nas budują i sprawiają, że jesteśmy mocniejsi. W finale z Kingiem trzeba dorównać ich fizyczności, tak jak to zrobiliśmy ze Śląskiem. To zespół, który gra szybką koszykówkę, bardzo dużo jeden na jeden. Myślę, że głównym aspektem będzie zatrzymanie akcji niezorganizowanych, w których King Szczecin bardzo dobrze się czuje. Rywale mają klasowych zawodników. Sam trener zauważył, że mają najlepszy skład w lidze. Myślę, że nieraz wygrywaliśmy z takimi zespołami. Nastawiamy się na ekscytującą serię, która, mam nadzieję, pójdzie po naszej myśli - wyjaśnia Jakub Musiał , rozgrywający sopockiej drużyny.

- Mierzymy się z mistrzem Polski i głównym faworytem do zdobycia tytułu. Spotykaliśmy się już i wiemy, jak mocny jest to zespół, bardzo fizyczny. Bez większych problemów pokonali mocną Legię Warszawa, a w półfinałach Spójnię Stargard. Spodziewamy się oporu i na pewno ciężkiej walki. Myślę, że to może być długa seria - dodaje Radosław Soja , drugi trener Trefla.

- Trefl Sopot to bardzo dobry zespół, co pokazuje ich bilans w sezonie zasadniczym. Zajęli drugie miejsce w lidze i dotarli do finału, co oznacza, że wszystko idzie po ich myśli. To bardzo doświadczony, twardy, fizyczny zespół z talentem. Czeka nas duże wyzwanie - komplementuje sopocian Avery Woodson, rozgrywający szczecińskiego Kinga.